В России подорожала водка

«Руспродсоюз»: водка в России подорожала почти на 15% за год

Средняя розничная стоимость водки в России к 18 мая 2026 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года цены увеличились на 12,2%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По словам эксперта, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Он отметил, что увеличение акцизной нагрузки напрямую влияет на конечную стоимость товара для покупателей.

Востриков также обратил внимание на другие факторы, способствующие росту цен. Среди них — удорожание сырья, повышение затрат на электроэнергию, логистику, комплектующие и другие составляющие себестоимости продукции.

Таким образом, рост расходов производителей и увеличение налоговой нагрузки продолжают оказывать влияние на стоимость водки в розничной продаже.

До этого в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что минимальные розничные цены на базовые социально значимые продукты в крупных торговых сетях России снизились в апреле 2026 года на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении.

