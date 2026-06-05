Стало известно, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку

Доход для покупки однушки в Москве по рыночной ставке должен быть от 378,5 тыс.

При использовании рыночных ипотечных ставок требуемый доход для покупки однокомнатной квартиры в Москве составляет от 378,5 тыс. рублей, для двухкомнатной — от 563,8 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты компании PIONEER.

В случае оформления семейной ипотеки минимальный доход заемщика снижается. Для приобретения однокомнатной квартиры он должен составлять от 238 тыс. рублей, для двухкомнатной — от 428,2 тыс. рублей. Указанные показатели рассчитаны исходя из условий первоначального взноса от 30% и средневзвешенной процентной ставки по кредитному договору.

Семейную ипотеку могут оформить супруги при соблюдении ряда условий: у них есть дети в возрасте до 7 лет (не включительно) либо ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет (не включительно). А также не использовалась семейная ипотека после декабря 2023 года. И если ребенок зарегистрирован постоянно с одним из родителей, кто фигурирует в кредитном договоре.

«С высокой долей вероятности до конца лета будет введена дифференцированная ставка по семейной ипотеке, где основным критерием для ее расчета станет количество несовершеннолетних детей. Также обсуждается увеличение лимита кредитования по данной программе. Предполагается, что эта мера затронет ссуды, оформляемые на приобретение квартир площадью от 60 кв. м. В долгосрочной перспективе увеличение лимита окажет благоприятное влияние, поскольку семьям с двумя и более детьми требуется жилье площадью не менее 60 кв. м. Соответственно, для будущих дольщиков указанное нововведение создаст более комфортные условия при покупке недвижимости», — прокомментировала Юлия Максимова, заместитель руководителя отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.