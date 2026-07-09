Стало известно, сколько будут стоить новые квартиры в августе

В августе новую однокомнатную квартиру 33–38 кв. м в Москве можно будет купить за 11,5–15,5 млн рублей, в Новой Москве — за 7,5–9 млн, в Санкт-Петербурге — за 7,2–8,5 млн, в среднем по России — за 4,2–5,5 млн рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его оценке, двушку 50–55 кв. м в Москве можно будет приобрести за 16,5–20,5 млн рублей, в Санкт-Петербурге — за 11–14 млн, в среднем по России — за

6–7,8 млн рублей, а трешки 70–80 кв. м — за 22–27,5 млн рублей, 15–18,5 млн и 8,5–10,5 млн рублей соответственно.

«Август 2026 года — удачное время для тех, у кого есть живой объем наличных (живые деньги) или одобренная адресная льготная ипотека. Никакого дефицита или ажиотажного спроса на новостройки в конце лета не будет. Застройщики будут находиться в состоянии жесткой конкуренции за каждого клиента, поэтому не спешите соглашаться на первоначальные условия: в августе можно и нужно предметно торговаться в офисах продаж, выбивая дополнительные скидки, чистовую отделку в подарок или субсидированные траншевые рассрочки», — отметил Трепольский.

По его прогнозу, в августе 2026 года средние цены предложения (номинальные цены в прайс-листах застройщиков) по сравнению с июлем останутся практически неизменными — колебания составят от -0,5 до +0,5%. Рынок перешел в фазу затяжной стагнации («топтания на месте»), уточнил Трепольский.

Однако реальная стоимость сделки продолжит незначительно снижаться — чтобы удержать падающий спрос, девелоперы будут активно использовать скрытые инструменты дисконта: субсидированные программы, рассрочки и прямые скидки, средний размер которых на рынке сейчас составляет около 5–8%, сказал эксперт. Он пояснил, что этому будут способствовать ограничения по семейной ипотеке, растущий объем нераспроданного жилья и давление себестоимости квартир против спроса.

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