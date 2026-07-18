В США дешевый российский плавленый сырок превратился в деликатес

В США растет спрос на плавленый сырок «Дружба» и другие сыры российского производства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

В американских магазинах цена знакомого с детства продукта от московского завода «Карат» выросла до $4,07 (около 320 рублей) за 90 г. Для сравнения: в российских магазинах сырок «Дружба» стоит всего лишь около 55 рублей.

«Сырок «Дружба» превратился в США в деликатес по $45 за килограмм», — отмечается в публикации.

Пачка другой марки плавленого сыра — «Янтаря» — обойдется почти в $8, а «Коралла» с креветками — около $7. На полках также можно найти российский маасдам, «Король сыров» и творожные сыры с разными вкусами.

Журналисты пишут, что за первые пять месяцев года в США из России было ввезено 33,4 т сыра и творога на $133,8 тыс. Объем поставок увеличился на 39%, в весе — на 24%. При этом основную часть поставок составили твердые и полутвердые сыры.

По словам экспертов, основными покупателями российских сыров являются выходцы из РФ и стран СНГ, однако продавцы рассчитывают и на любителей восточноевропейской кухни. Данная продукция не находится под санкциями.

До этого сообщалось, что в США рекордно выросли закупки сладкой газировки из России. В мае за эти напитки Соединенные Штаты заплатили рекордные $491,5 тыс.

Ранее Россия вдвое нарастила поставки одежды из США.