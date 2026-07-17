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Бизнес

Центробанк зафиксировал умеренный рост объема средств россиян в банках

Центробанк: объем средств физлиц в банках России в июне вырос до 68 трлн рублей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В июне 2026 года объем средств населения, размещенных в российских банках, увеличился на 0,2 трлн рублей, что составляет 0,3%. На 1 июля 2026 года общий объем достиг 68 трлн рублей, говорится в аналитическом отчете Центрального банка России о состоянии банковского сектора.

Регулятор связывает умеренный рост средств населения с летними расходами на отпуск, а также с высоким спросом на наличные деньги, который в июне возрос на 0,5 трлн рублей.

Рублевые остатки увеличились на 0,3 трлн рублей, что соответствует росту на 0,5%. По оценкам Центробанка, это в основном связано с увеличением средств на текущих счетах. В то же время валютные средства уменьшились на 0,1 трлн рублей в рублевом эквиваленте, что составляет снижение на 3,1%.

Среди рублевых средств остатки на срочных вкладах составили 46,8 трлн рублей, а на рублевых текущих счетах — 20,2 трлн рублей. Начисленные проценты составляют почти 1 трлн рублей.

Ранее стало известно, какими будут ставки по вкладам к сентябрю.

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