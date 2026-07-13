Стало известно, какими будут ставки по вкладам к сентябрю

К сентябрьскому заседанию ЦБ средняя максимальная ставка по вкладам на три месяца может составить около 13% годовых, на шесть месяцев — 12,7%, на год — 11,7%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По данным ЦБ, к концу июня максимальная ставка десяти банков, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц, составляла 12,86%. При этом крупные банки начали точечно улучшать условия: для новых клиентов доходность отдельных вкладов выросла до 14,5%, другие участники рынка повысили ставки на 0,2–0,5 процентного пункта или увеличили проценты по накопительным счетам.

Щербаченко объяснил такую динамику сезонной конкуренцией: летом банки стремятся удержать действующих вкладчиков и привлечь клиентов, готовых перенести деньги из других кредитных организаций.

«По данным «Финуслуг», средняя ставка по трехмесячным депозитам к 6 июля выросла до 13,51% против 13,42% 22 июня. При этом доходность вкладов на шесть месяцев снизилась на 0,05 процентного пункта, а на год — на 0,02 процентного пункта. На 3 июля средняя максимальная ставка в крупнейших банках составляла 13,35% на три месяца, 12,94% на полгода и 12% на год. Окно максимальной доходности по депозитам постепенно закрывается. Если человек планирует накапливать деньги в течение ближайших 6 или 12 месяцев, сейчас имеет смысл зафиксировать ставку на весь необходимый срок», — посоветовал Щербаченко.

По его мнению, когда доходность вкладов приблизится к психологической отметке 10%, часть клиентов начнет выводить деньги из банков и искать другие инструменты для сбережений и инвестиций.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Следующие заседания ЦБ по ключевой ставке состоятся 24 июля и 11 сентября.

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