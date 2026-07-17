В России ожидают резкий рост ипотечных сделок на рынке вторички

В России в ближайшее время резко вырастет количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья, что приведет к повышению стоимости объектов. На первичке же ожидать активности пока не стоит – такой прогноз в беседе с НСН озвучила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, пояснив, что это связано с постепенным снижением ключевой ставки.

Радченко подчеркнула, что сегодня в большинстве российских регионов первичка проседает, активное строительство ведется лишь в некоторых субъектах – Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Соответственно, в этих регионах есть и спрос на новостройки, однако в целом без льготных программ такие объекты будут сильно проигрывать. В то же время действующий бюджет не позволяет расширять условия льготных программ, констатировала эксперт.

«Вторичка же будет пользоваться популярностью по мере снижения ключевой ставки, так как россияне смогут чаще брать ипотеку, поэтому цены на нее будут расти», — заключила Радченко.

Напомним, также она сообщала, что среди россиян отмечается падение интереса к покупке недвижимости в Сочи, что объясняется как плохой транспортной доступностью, так и особенностями климата вне туристического сезона. Вместо этого жители стали проявлять интерес к регионам, наиболее отдаленным от европейской части страны. В частности, это Новосибирская область, Алтайский край, где наблюдается снижение цен на жилье.

Россиянам ранее рассказали, что нужно проверить перед покупкой вторичной квартиры.