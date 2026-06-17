Россиянам рассказали, что нужно проверить перед покупкой вторичной квартиры

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке россиянам необходимо проверить не только документы на недвижимость, но и историю объекта, продавца, наличие обременений и возможных судебных рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Одна из самых распространенных ошибок покупателей — уверенность, что для безопасности сделки достаточно изучить свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН. Любой объект и продавец должны проходить комплексную проверку по десяткам параметров. Риски могут скрываться даже там, где покупатель уверен в чистоте сделки. В первую очередь стоит обратить внимание на поведение продавца и стоимость жилья. Слишком низкая цена по сравнению с рынком должна насторожить, особенно если собственник торопится с продажей или ведет себя неадекватно», — отметила Решетникова.

Еще один тревожный сигнал — отказ предоставить часть документов под предлогом того, что они не нужны для регистрации сделки, подчеркнула эксперт. По словам риелтора, также вопросы должны возникнуть, если продавец избегает личного общения, отказывается от видеосвязи, безопасных расчетов или профессионального сопровождения сделки.

Отдельного внимания заслуживает история квартиры. Решетникова рекомендовала покупателям выяснить, как часто менялись собственники, каким образом была приобретена недвижимость и не использовались ли при покупке средства материнского капитала.

«Частая смена владельцев может быть признаком мошеннических схем или иных манипуляций с объектом. Наследство впоследствии может быть оспорено, а нарушения при использовании материнского капитала способны привести к судебным спорам даже спустя годы после сделки», — предупредила Решетникова.

Эксперт посоветовала запросить максимально полный пакет документов: выписку из ЕГРН, выписку из домовой книги, справки об отсутствии долгов по коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт. Если среди собственников есть несовершеннолетние, потребуется разрешение органов опеки, предупредила риелтор. В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы, связанные с семейным положением продавца или историей приобретения квартиры, добавила Решетникова.

По ее словам, также важно проверить наличие обременений, арестов, запретов на регистрационные действия, судебных споров и рисков возможного банкротства собственника.

При оформлении ипотеки Решетникова рекомендовала внимательно изучить условия кредитного договора и уточнить, при каких обстоятельствах банк может изменить ставку или установить ограничения на использование жилья.

По словам эксперта, дополнительной защитой может стать титульное страхование, которое позволяет снизить часть рисков, связанных с возможным оспариванием права собственности. Однако перед оформлением полиса необходимо внимательно изучить перечень страховых случаев и сравнить предложения разных страховых компаний, заключила Решетникова.

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