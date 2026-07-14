«Интерес к Сочи остыл»: названы регионы, где россияне чаще всего покупают жилье

Среди россиян отмечается падение интереса к покупке недвижимости в Сочи, что объясняется как плохой транспортной доступностью, так и особенностями климата вне туристического сезона. Вместо этого жители стали проявлять интерес к регионам, наиболее отдаленным от европейской части страны, отметила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

Она напомнила, что спрос на жилье в Сочи и, как следствие, стоимость жилья росли во время пандемии, когда многие хотели переехать ближе к морю. Однако со временем люди поняли, что у этого направления есть не только плюсы, но и минусы — в частности, ценники на недвижимость не соответствуют доходности от ее приобретения.

«Кроме того, сейчас Сочи, Краснодарский край в целом находятся в сложном положении — самолеты туда не летают, доехать сложно, поэтому какое-то время этот регион будет остывать, — отметила Радченко. — Но после того, как ситуация успокоится, на жилье на юге России будет повышенный спрос».

Сейчас по словам специалиста, россиян притягивают отдаленные от европейской части страны регионы, где жизнь не такая дорогая. В частности, это Новосибирская область, Алтайский край, где наблюдается снижение цен на жилье. В противовес этому растет стоимость в городах, где размещаются предприятия ВПК — например, Челябинск, Омск. Как пояснила эксперт, зарплаты там выше, вследствие чего и недвижимость растет в цене.

«На эти тенденции влияет геополитика, она формирует спрос на недвижимость», — заключила эксперт.

В ЦБ до этого сообщили, что власти России могут запретить повышать цены на жилье при его приобретении в рассрочку. Соответствующую меру намерены добавить в законопроект о регулировании этого рынка. Как отметил зампред ЦБ Михаил Мамута, цена квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости жилья при полной оплате, в то время как сейчас договоры часто составлены настолько сложно, что покупатели не всегда понимают все детали сделки.

Эксперты ранее оценили вероятность падения цен на жилье.