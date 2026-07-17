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Бизнес

Казахстан временно запретил ввоз пшеницы

Власти Казахстана на полгода запретили импорт пшеницы
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Казахстана ввело частичный запрет на ввоз пшеницы. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров.

Приказ вступает в силу с 27 июля 2026 года и будет действовать шесть месяцев.

Уточняется, что запрет не распространяется на транзитные железнодорожные перевозки через территорию Казахстана, а также перемещение зерна между государствами — членами ЕАЭС транзитом через республику. Однако для птицефабрик, мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов и национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация» предусмотрено исключение: им разрешено получать пшеницу железнодорожным путем.

При этом импортированную для птицефабрик и мукомольных предприятий пшеницу нельзя будет перепродавать как внутри страны, так и за рубежом. Уточняется, что транзитных перевозок через Казахстан это не коснется. Введенные ограничения объясняются необходимостью поддержки местных производителей и обеспечения стабильных каналов сбыта для казахской продукции.

Комментируя этот запрет, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил «Интерфакс», что ограничения также связаны со сбором озимых в РФ и большими переходящими остатками зерна в Казахстане.

Ранее Минсельхоз РФ подвел промежуточные итоги сбора урожая.

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