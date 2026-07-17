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Бизнес

Минсельхоз подвел промежуточные итоги сбора урожая

Лут: Россия уже собрала более 21 млн тонн зерновых
Виталий Тимкив/РИА Новости

В России активно продолжается уборочная кампания. Об этом заявила журналистам на открытии выставки «Всероссийский день поля» глава Минсельхоза Оксана Лут, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний момент собрано больше 21 миллиона тонн зерновых.

Лут ранее сообщила, что Россия в настоящее время полностью обеспечивает себя продовольствием, а также поставляет продукты в 160 других стран. Министр подчеркнула, что российский агропромышленный комплекс является гордостью государства.

В начале июля в Минсельхозе заявили, что средняя урожайность зерновых культур в России выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 40 ц/га. По данным министерства, урожайность пшеницы увеличилась на 22%, ячменя — на 18%. Темпы уборочных работ соответствуют среднемноголетним показателям.

Отмечается, что наиболее активно уборочная кампания проходит в южных регионах страны, урожайность зерновых здесь выросла более чем на 40%. Лидером по этому показателю является Краснодарский край, где урожайность достигла 53,6 ц/га.

Заметный рост также зафиксирован в Ростовской области и Республике Крым.

Ранее Минэнерго и Минсельхоз представили доклад о доступности топлива для аграриев в РФ.

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