Министр заявила, что Россия успешно обеспечивает себя продуктами

Россия в настоящее время полностью обеспечивает себя продовольствием, а также поставляет продукты в 160 других стран. Об этом в ходе церемонии открытия выставки «Всероссийский день поля» заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, российский агропромышленный комплекс является гордостью государства.

«Мы производим большое количество продуктов питания, полностью обеспечиваем себя продовольствием и продаем наши продукты питания в 160 стран мира, что делает вклад в мировую продовольственную безопасность», — отметила глава профильного ведомства.

Она обратила внимание, что в этом году в выставке «Всероссийский день поля» принимают участие около 200 компаний. Как сказала Лут, данное мероприятие представляет собой отличную возможность «прикоснуться» к агропромышленному комплексу РФ.

«Нам есть чем гордиться, и мы бы хотели, чтобы все граждане нашей страны об этом знали», — добавила министр.

17 июля газета «Известия» со ссылкой на источник в Государственной думе РФ написала, что российские власти планируют усилить контроль за наценками на продукты. Ожидается, что сразу пять ведомств — министерство сельского хозяйства, министерство экономического развития, министерство промышленности и торговли, Федеральная налоговая служба и Федеральная антимонопольная служба — получат доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары.

Ранее Минэнерго и Минсельхоз представили доклад о доступности топлива для аграриев в РФ.