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Общество

Минсельхоз сообщил о росте урожайности зерна в России

Минсельхоз: средняя урожайность зерна в России достигла 40 ц/га
Alexey Malgavko/Reuters

Средняя урожайность зерновых культур в России выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 40 ц/га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Минсельхоз РФ.

По данным министерства, урожайность пшеницы увеличилась на 22%, ячменя — на 18%. Темпы уборочных работ соответствуют среднемноголетним показателям.

Отмечается, что наиболее активно уборочная кампания проходит в южных регионах страны, урожайность зерновых здесь выросла более чем на 40%. Лидером по этому показателю является Краснодарский край, где урожайность достигла 53,6 ц/га.

Заметный рост также зафиксирован в Ростовской области и республике Крым.

Как отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика обусловлена в том числе системной работой последних лет. По ее словам, сельхозпроизводители повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений, что позволяет эффективнее раскрывать потенциал сельскохозяйственных культур и получать более устойчивые результаты

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