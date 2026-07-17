В России начали массово распродавать заправки

Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов.

По информации издания, на торговых площадках и сайтах компаний опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сеть из 13 станций оценили в 350 млн рублей.

Владельцы в разговоре с газетой объясняют свое желание продать заправку по причине ухудшения финансового положения. Вырученные с продажи средства они планируют направить на погашение финансовых обязательств.

Среди крупных сетей АЗС, выставивших на продажу свои заправочные станции» «Известия» называют «Газпром», «Лукоил». Компании продают заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае.

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