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Бизнес

В России начали массово распродавать заправки

«Известия»: владельцы частных АЗС начали массово распродавать заправки в России
Антон Белицкий/Global Look Press

Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать заправки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов.

По информации издания, на торговых площадках и сайтах компаний опубликовали свыше 150 объявлений о продаже АЗС. Цена варируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от географии, оснащения, срока работы и формата. Так, в Уфе сеть из 13 станций оценили в 350 млн рублей.

Владельцы в разговоре с газетой объясняют свое желание продать заправку по причине ухудшения финансового положения. Вырученные с продажи средства они планируют направить на погашение финансовых обязательств.

Среди крупных сетей АЗС, выставивших на продажу свои заправочные станции» «Известия» называют «Газпром», «Лукоил». Компании продают заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в РФ наблюдается дефицит топлива. Он отметил, что причиной стали атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых предприятия частично вышли из строя.

Ранее власти Ленобласти ввели лимиты на топливо для чиновников.

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