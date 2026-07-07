Россиянам рассказали, как вести себя во время шторма на фондовом рынке

Россияне совершают пять распространенных ошибок во время шторма на фондовом рынке, и эмоции начинают управлять инвестиционными решениями, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе СберИнвестиций.

«Когда фондовый рынок резко растет или падает, сложно сохранять спокойствие. Первая ошибка — продать акции после сильного падения. Так убыток по позиции станет реальным. А рынок может восстановиться уже через несколько дней — и тогда инвесторы напрасно потратят нервы и деньги. Вторая ошибка — покупать акции подряд, пока дешево. Сама по себе низкая цена не делает компанию привлекательной. Нужно изучать фундаментальные факторы и не путать волатильность с проблемами бизнеса. Третья ошибка — постоянно проверять портфель», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что это может только усилить тревогу и подтолкнуть к эмоциональным решениям. Лучше переждать бурю и не проверять портфель постоянно, рекомендовали в компании.

Четвертая ошибка — менять стратегию на волатильности. В СберИнвестициях подчеркнули, что заголовки могут звучать тревожно, а рынок реагирует на новости очень быстро, но их влияние не всегда долгосрочно. Поэтому не стоит менять свою цель во время шторма, посоветовали в компании.

Пятая ошибка — сравнивать себя с другими.

«Все уже купили», а «кто-то заработал 30%» — такие истории могут заставить инвестора сомневаться в себе. Но у каждого инвестора свои цели, горизонт и отношение к риску. Не стоит примерять на себя чужие решения. Волатильность — это нормальная часть фондового рынка. Главное — не позволять эмоциям управлять инвестиционными решениями», — констатировали в пресс-службе.

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