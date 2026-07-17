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Бизнес

Россиянам объяснили, как повышение МРОТ влияет на размер пенсии

ОП: рост МРОТ не влияет на назначенные пенсии, но может сказаться на будущих
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) не влияет на назначенные пенсии, но может сказаться на размере будущих выплат. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Хочу сказать, что повышение МРОТ не влияет на уже назначенную пенсию. Пенсия индексируется в соответствии с графиком», — сказал эксперт.

Машаров добавил, что повышение МРОТ может повлиять на размер будущей пенсии, поскольку при росте зарплат увеличиваются отчисления в Социальный фонд РФ.

14 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самая заметная из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, уточнил депутат.

Ранее россиянам напомнили о сельской надбавке к пенсии.

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