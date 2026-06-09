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Бизнес

Индекс импортозамещения за последние четыре года вырос на треть

«Ъ»: индекс импортозамещения за четыре года вырос с 46 до 61 пункта
Mos.ru

Индекс импортозамещения в России с 2022 года увеличился на треть, поднявшись с 46 до 61 пункта. Эксперты Б1 провели анализ процесса импортозамещения, в котором участвовали 85 компаний как отечественного, так и зарубежного происхождения, сообщает издание «Коммерсантъ».

По информации исследования, наиболее значительный рост индекса наблюдается среди российских компаний — он вырос на 55%, с 43 до 67 пунктов.

Индекс отражает долю зарубежных товаров и услуг, которые используются организациями-участниками в их деятельности. Максимальное значение индекса (100 пунктов) указывает на то, что все респонденты сообщили о доле импортных товаров менее 25%, тогда как минимальное значение (0 пунктов) говорит о том, что 100% участников используют 75–100% импортных товаров и услуг.

Для иностранных компаний рост оказался менее значительным — всего 25%, с 47 до 59 пунктов. Эксперты связывают эту разницу с тем, что международные компании продолжают поддерживать связи со своими зарубежными подразделениями и могут привлекать глобальных поставщиков из материнских компаний. Кроме того, они не всегда попадают под санкции, действующие как со стороны иностранных государств, так и России.

В Б1 уверены, что процесс замещения иностранных товаров и услуг проходит успешно, хотя он развивается неравномерно как по отраслям, так и по видам продукции. Наибольший прирост индекса (плюс 57%) зафиксирован в секторе услуг (финансовых и профессиональных). В производственной сфере рост составляет лишь 41%, что связано с большими временными и финансовыми затратами на замену оборудования.

Среди российских компаний наилучшие результаты по импортозамещению наблюдаются в области услуг (индекс — 64 пункта), расходных материалов (49 пунктов) и сырья (43 пункта). Наименее успешными оказались закупки производственного оборудования (25 пунктов) и комплектующих (35 пунктов). Таким образом, замена импорта произошла в первую очередь в тех сферах, где для этого не требовалось значительных усилий.

Ранее российская фарма завершила период импортозамещения.

 
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