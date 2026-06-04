Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Российская фарма завершила период импортозамещения, заявили в отрасли

Глава «Р-Фарм» Игнатьев: российская фармацевтика преодолела этап импортозамещения
Олег Смыслов/РИА «Новости»

За последний год российская фармацевтика и биофармацевтика преодолели этап импортозамещения. Сейчас компании активно разрабатывают оригинальные инновационные продукты с потенциалом выхода на международные рынки, – об этом «Газете.Ru» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Среди наиболее заметных достижений отрасли можно отметить развитие отечественных платформ персонализированных мРНК-вакцин, клеточных технологий CAR-T, а также появление новых российских таргетных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Еще недавно подобные направления воспринимались как технологии будущего, а сегодня они становятся частью реальной клинической практики и формируют новый облик российской биофармы», — объяснил Игнатьев.

При этом отрасль развивается в русле глобальных научных трендов. Российские компании уже не догоняют мировой рынок, а формируют собственные научные и технологические компетенции.

«Р-Фарм» продолжает развивать научно-исследовательский потенциал и сегодня располагает инфраструктурой, позволяющей создавать новые лекарственные препараты «с нуля». Сегодня наш портфель включает более 20 проектов на различных стадиях разработки, из которых свыше 10 представляют собой оригинальные молекулы», — заключил Игнатьев.

Как российская фарма перешла к разработке «с нуля», способен ли препарат от редких заболеваний перейти в разряд лекарств для терапии распространенного заболевания, и какие новые разработки ведет российская фарма — в интервью Игнатьева «Газете.Ru».

Ранее в России ввели в оборот новый препарат от ожирения и диабета, разработанный отечественной компанией.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!