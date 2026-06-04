Российская фарма завершила период импортозамещения, заявили в отрасли

За последний год российская фармацевтика и биофармацевтика преодолели этап импортозамещения. Сейчас компании активно разрабатывают оригинальные инновационные продукты с потенциалом выхода на международные рынки, – об этом «Газете.Ru» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Среди наиболее заметных достижений отрасли можно отметить развитие отечественных платформ персонализированных мРНК-вакцин, клеточных технологий CAR-T, а также появление новых российских таргетных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Еще недавно подобные направления воспринимались как технологии будущего, а сегодня они становятся частью реальной клинической практики и формируют новый облик российской биофармы», — объяснил Игнатьев.

При этом отрасль развивается в русле глобальных научных трендов. Российские компании уже не догоняют мировой рынок, а формируют собственные научные и технологические компетенции.

«Р-Фарм» продолжает развивать научно-исследовательский потенциал и сегодня располагает инфраструктурой, позволяющей создавать новые лекарственные препараты «с нуля». Сегодня наш портфель включает более 20 проектов на различных стадиях разработки, из которых свыше 10 представляют собой оригинальные молекулы», — заключил Игнатьев.

Как российская фарма перешла к разработке «с нуля», способен ли препарат от редких заболеваний перейти в разряд лекарств для терапии распространенного заболевания, и какие новые разработки ведет российская фарма — в интервью Игнатьева «Газете.Ru».

Ранее в России ввели в оборот новый препарат от ожирения и диабета, разработанный отечественной компанией.