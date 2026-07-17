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Бизнес

Индекс Мосбиржи упал до минимума с октября 2022 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 20 октября 2022 года
«Газета.Ru»

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в ходе вечерней сессии опустился ниже 2000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:59 16 июля, индекс Мосбиржи упал на 5,7%, до 1991,42 пункта. В последний раз аналогичные показатели фиксировались 20 октября 2022 года.

Индекс Мосбиржи и Индекс РТС — ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке. По словам представителя Кремля, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, ситуация с фондовым рынком, имеющим определенный запас прочности, прогнозируемая и находится под контролем. Песков отметил, что правительство занимается этим вопросом.

Ранее россиянам посоветовали не продавать акции после сильного падения.

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