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Бизнес

Маркетплейсы хотят штрафовать до 500 тыс. рублей за неучастие в разрешении споров

Маркетплейсам может грозить штраф до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике, которая позволяет штрафовать маркетплейсы до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров внутри платформ. Об этом сообщает ТАСС.

Проектом закона предлагается дополнить КоАП статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение оператором цифровой платформы требований к размещению предложений партнеров о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Согласно документу, штрафовать хотят операторов маркетплейсов, сервисы доставок, агрегаторов услуг, которые не исполняют свои обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров внутри своих платформ. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

До этого основатель Пулковской логистической компании Денис Миненко заявил о конце эпохи «дешевле некуда» на маркетплейсах.

Он отметил, что низкие цены на маркетплейсах держались не на чуде, а на наборе преференций. Продавцы работали с микронаценкой — 5–7% чистой прибыли после вычета комиссий, логистики и эквайринга. Конструкция держалась на том, что малый бизнес не платил НДС, а беспошлинный порог для зарубежных посылок позволял ввозить товары почти без дополнительных сборов. Теперь оба этих пункта убирают, подчеркнул эксперт.

Ранее маркетплейс обязали вернуть деньги москвичке, дочь которой заказала 102 товара.

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