В России предупредили о скором исчезновении супервыгодных цен на маркетплейсах

Маркетплейсы долгое время оставались самым выгодным каналом для покупок. Однако эпоха «дешевле некуда» заканчивается: скоро цены вырастут. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился Денис Миненко, основатель Пулковской логистической компании.

По словам эксперта, низкие цены на маркетплейсах держались не на чуде, а на наборе преференций. Продавцы работали с микронаценкой — 5–7% чистой прибыли после вычета комиссий, логистики и эквайринга. Конструкция держалась на том, что малый бизнес не платил НДС, а беспошлинный порог для зарубежных посылок позволял ввозить товары почти без дополнительных сборов.

«Теперь оба этих допущения убирают», — отмечает Миненко.

Первый звоночек — НДС для малого бизнеса.

«Порог оборота для уплаты НДС снижают с 60 до 10 миллионов рублей. Базовая ставка НДС при этом вырастает до 22%. Раньше селлер отдавал государству около 6% с оборота, теперь эта сумма становится больше в два раза. Добавляются новые обязанности: счета-фактуры, книги покупок и продаж, строгая отчетность», — объяснил он.

Второй звоночек — пошлины на зарубежные товары.

Отменяют льготный ввоз для товаров из-за рубежа. Сейчас можно купить что-то за 200 долларов без пошлины. Минфин предлагает обложить импортным сбором в 5% любую покупку на площадке с перспективой дальнейшего роста тарифа.

«Добавьте к этим 5% НДС на полную таможенную стоимость с доставкой. А сама доставка за последние два года подорожала: контейнерный фрахт нестабилен, а складской фулфилмент в России прибавил 20–30%. В итоге рост розничной цены — 10–12%, а то и больше», — объясняет он.

Мелкие продавцы окажутся в проигрыше, уверен эксперт. Они начнут экономить на доставке, упаковке и ассортименте, а затем закроются. На рынке останутся крупные игроки с собственными логистическими хабами и отлаженной системой учета НДС.

«Когда на рынке доминируют несколько крупных селлеров, они больше не дерутся за каждые десять рублей скидки. Демпинг уходит, приходит плановая рентабельность. Итоговый ценник на витрине легко сравняется с обычной розницей, а иногда и превысит ее», — прогнозирует Миненко.

Кроме того, по словам эксперта, НДС теперь будут высчитывать со всей суммы, которую покупатель перевел площадке. Комиссия маркетплейса, логистика и штрафы не уменьшают налог.

«Предприниматель с оборотом 12 миллионов и наценкой 20% вынужден отдавать маркетплейсу еще 20% комиссии. Его реальная налоговая нагрузка приближается к докризисной прибыли. Многие тихо сворачивают магазины уже сейчас», — заявляет эксперт.

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