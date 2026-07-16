Названа причина токсичности в рабочем коллективе

Токсичная атмосфера в коллективе чаще связана не с характером сотрудников, а с плохой организацией рабочих процессов. К конфликтам приводят устные поручения, постоянно меняющиеся сроки и размытая ответственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансист, эксперт по бизнес-системам Алексей Бушуев.

«Если задачи нигде не закреплены, сотрудник может затягивать работу, отвечать через раз или игнорировать сообщения. Персональная ответственность, понятные сроки и фиксация поручений сокращают число задержек и переделок, а также снижают напряжение в коллективе. Резкость, давление и споры могут быть следствием перегрузки, стресса или страха не справиться с поставленной задачей», — отметил Бушуев.

В такой ситуации эксперт посоветовал не отвечать в том же тоне, а перевести разговор к конкретным действиям, необходимым для достижения результата. Это помогает снизить эмоциональный накал и вернуть контроль над обсуждением, пояснил Бушуев.

Он добавил, что источником сплетен и разговоров за спиной часто становится отсутствие прозрачности: если руководство не объясняет решения, сотрудники начинают самостоятельно искать причины происходящего, что усиливает тревогу и недоверие.

«Токсичность — это почти всегда сигнал, что в работе нет ясности. И за это платят все: сотрудники — стрессом, руководители — потерей времени, а бизнес — деньгами, ресурсами или даже репутацией», — подчеркнул Бушуев.

Решить проблему одними призывами уважать друг друга не получится, считает эксперт. По его словам, необходимы четкие задачи и сроки, открытая коммуникация, соблюдение деловой этики и понятный порядок взаимодействия. Оставшиеся системные проблемы следует обсуждать на планерках и принимать конкретные решения по их устранению, заключил Бушуев.

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