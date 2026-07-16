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Бизнес

Евросоюз в мае нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года

Евросоюз за год нарастил импорт газа из России на 27%
Emilio Morenatti/AP

Объем российского экспорта в Евросоюз (ЕС) как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) в денежном выражении достиг в мае €1,5 мдрд, что является максимальным показателем с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Объем поставок в месячном выражении увеличился на 17%, а в годовом — на 27%. Импорт Евросоюзом СПГ в мае достиг почти €925 млн, что на 31% больше апрельского уровня и на 32% превышает показатель мая прошлого года. Экспорт трубопроводного газа составил $575,4 млн, показав рост на 21% в годовом сопоставлении.

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

Ранее в Испании предложили Евросоюзу отложить запрет на российский СПГ.

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