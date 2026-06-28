В Испании опасаются роста зависимости от США из-за запрета на российский СПГ

Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который в ЕС предложили ввести с 2027 года, может поставить Европу в сильную зависимость от поставок из США. Об этом заявил в интервью The Financial Times управляющий испанским портом Бильбао Иван Хименес.

«ЕС нужно отложить планируемый на 2027 год запрет на российский сжиженный природный газ или пойти на риск того, чтобы стать чрезмерно зависимыми от США», — говорится в статье.

Он выразил мнение, что сейчас неподходящее время для сокращения объемов поставляемого из России газа. Хименес также отметил, что российский ресурс более хорошего качества и дешевле, чем газ из США.

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

Ранее США поставили условие допуска своего газа в Европу.