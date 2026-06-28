Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В Испании опасаются роста зависимости от США из-за запрета на российский СПГ

В Испании предложили Евросоюзу отложить запрет на российский СПГ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который в ЕС предложили ввести с 2027 года, может поставить Европу в сильную зависимость от поставок из США. Об этом заявил в интервью The Financial Times управляющий испанским портом Бильбао Иван Хименес.

«ЕС нужно отложить планируемый на 2027 год запрет на российский сжиженный природный газ или пойти на риск того, чтобы стать чрезмерно зависимыми от США», — говорится в статье.

Он выразил мнение, что сейчас неподходящее время для сокращения объемов поставляемого из России газа. Хименес также отметил, что российский ресурс более хорошего качества и дешевле, чем газ из США.

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

Ранее США поставили условие допуска своего газа в Европу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!