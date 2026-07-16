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Бизнес

Американский инвестор с российскими корнями возглавил фонд проекта TRIPP

Уроженец Санкт-Петербурга Соколов возглавил фонд Госдепа Tripp+
J. Scott Applewhite/AP

Венчурный инвестор Константин Соколов назначен председателем нового фонда при Госдепартаменте США — Tripp+ Enterprise Fund. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что фонд объемом более $200 млн был создан для инвестиций в транспорт, энергетику и критически важные минералы в Центральной Азии и на Кавказе.

Сумма пожертвования со стороны Соколова неизвестна. По данным издания, инвестор был одним из 36 спонсоров проекта по строительству бального зала в Белом доме. По словам Трампа, совокупный объем пожертвований этих доноров превысил $350 млн.

В мае Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа» (TRIPP).

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках проекта стороны обсудили строительство линий электропередачи и его скорейшее начало. Он подчеркнул, что Армения и США стремятся к быстрой реализации этого проекта. Премьер отметил, что в Вашингтоне получены заверения в том, что «проект как был, так и продолжает оставаться приоритетом для США».

Ранее в МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа».

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