В России подешевел шоколад

Килограмм шоколада в России за 6 месяцев подешевел почти на 2%

Стоимость килограмма шоколада в России уменьшилась на 1,7% с января по июнь. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе средняя цена килограмма шоколада составляла 1554,06 рубля, а к июню снизилась до 1527,87 рубля.

По мнению аналитиков, снижение стоимости связано с нормализацией мировых цен на какао-бобы. Их стоимость за полгода уменьшилась на 16,3%, до $4165 за тонну.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин рассказал, что розничный рынок реагирует на глобальные изменения с задержкой в несколько месяцев.

До этого сообщалось, что в России за год подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса, цена которого выросла почти в 1,5 раза.

Согласно последним данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года средняя цена на картофель снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым годом, и составляет 52,6 рубля. Белокочанная капуста также подешевела почти в три раза, до 42,3 рубля.

Ранее в России подешевело сливочное масло и молоко.