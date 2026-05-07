МВД России может получить ряд полномочий в сфере трудовой миграции

Российское правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД некоторых полномочий в сфере трудовой миграции. Соответствующий документ размещен в электронной Системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к проекту говорится, что МВД следует передать полномочия Минтруда по утверждению перечня профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, МВД должно получить право право утверждать перечень профессий иностранных граждан — квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Также в введение МВД предлагается передать полномочия по установлению случаев, когда временно пребывающие в Россию иностранцы могут работать вне пределов региона, где им выдали разрешение на работу.

13 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зафиксированный рост числа оформленных патентов в России говорит о выводе трудовой миграции из тени.

Ранее Решетников объяснил, почему Россия не может отказаться от мигрантов.