Акции «Газпрома» приблизились к показателям кризиса 2008 года

Акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей впервые с ноября 2008 года

Акции компании «Газпром» опустились ниже 90 рублей за штуку впервые с ноября 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным площадки, в 17:37 мск стоимость ценных бумаг холдинга снизилась на 4% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 89,49 рубля. По состоянию на 19:12, цена акций «Газпрома» опустилась до 89,18 рубля.

В последний раз акции компании торговались на этом уровне в период мирового финансового кризиса в ноябре 2008 года.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай выдвинул России условие для продолжения переговоров о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», согласно которому цена поставляемого в КНР газа должна быть той же, что и на внутреннем рынке. При этом ранее представители Москвы утверждали, что договоренности по созданию магистрали уже находятся на стадии финализации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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