Гендиректор «Почты России» заявил о преодолении кризиса

Государственная компания «Почта России» «в целом» преодолела кризис, в котором оказалась несколько лет назад. Об этом заявил генеральный директор организации Михаил Волков в ходе выступления в Совете Федерации, трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

«Могу сказать, что тот кризис, в котором оказалась компания несколько лет назад, в целом преодолен. Компания три года работает уже с операционной прибылью, рекордно повышены показатели по производительности труда», — сказал глава госкомпании.

Волков добавил, что руководство «Почты России» поддерживает рост зарплат сотрудников. По его словам, с 2022 года выплаты выросли более чем на 49%.

8 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке и модернизации «Почты России». В тексте инициативы указано, что у компании появятся новые источники финансирования. «Почта России» сможет принимать заявления лично за дополнительную плату, доставлять их адресатам и сообщать заявителю о результатах.

Ранее стало известно, что «Почту России» могут обязать нести ответственность за нарушение направления платежек.