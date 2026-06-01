«Почту России» могут обязать нести ответственность за нарушение направления «платежек»

Правительство России представило в Государственную Думу законопроект, который предусматривает наложение взысканий на «Почту России» в размере до 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка направления платежных документов по жилищно-коммунальным услугам. Данный проект опубликован в электронной базе данных Думы.

В Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую статью, которая будет устанавливать административные санкции для организаций федеральной почтовой связи за нарушение требований жилищного законодательства.

Это касается порядка направления платежных документов за ЖКУ, информации о размерах квартплаты и коммунальных услуг, а также сведений о задолженности и расчетов взносов на капитальный ремонт на следующий календарный год.

До этого член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что пени за просроченную оплату услуг ЖКХ до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки.

Ранее в Роскачестве рассказали о необходимости хранить квитанции об оплате ЖКХ.

 
