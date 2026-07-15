В МВФ назвали сроки восстановления рынка нефти после открытия Ормузского пролива

Восстановление привычных объемов поставок нефти с Ближнего Востока потребует 2-3 месяца даже при полной нормализации судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ).

«По оценкам экспертов отрасли, после полного возобновления работы водного пути потребуется от двух до трех месяцев, прежде чем возобновится значительная часть поставок нефти. Более серьезную обеспокоенность вызывает то, что длительные простои добычи могут привести к необратимым потерям», — говорится в публикации.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Накануне Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.