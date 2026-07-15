Китай осудил проект «санкций Грэма» против России

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его цитирует РИА Новости.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.

Столь резкую реакцию китайского министра вызвал законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля, который, при его одобрении в конгрессе, позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Президент сможет самостоятельно определять размер ограничений, выбирать страны и участников сделок. По информации зарубежных СМИ, основными целями инициативы станут Китай и Индия. Документ также предусматривает санкции против российского энергетического и финансового секторов, оборонной промышленности и «теневого флота».

Президент России Владимир Путин в свою очередь не раз заявлял о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны ООН.

Ранее Трамп рассказал о судьбе законопроекта Грэма о санкциях против России