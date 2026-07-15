Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Бизнес

Россияне резко изменили подход к покупкам на маркетплейсах

«ЦифроТоргГлобал»: в РФ закончился бум на онлайн-покупки – началась экономия
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В России стабилизировался рынок онлайн-торговли – бум закончился, поведение покупателей стало более осознанным и направленным на экономию средств. Об этом НСН сообщил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Комментируя новости о том, что на российских маркетплейсах средний чек за покупки упал на 5%, эксперт отметил, что в большей степени это связано с осознанным подходом к покупкам.

«Выбор сегодня достаточно большой, при этом покупатели стараются экономить. Думаю, это стабилизация рынка после бума. У каждого покупателя разное поведение, сложно выделить общую тенденцию. По нашей информации, количество покупок снижается соразмерно среднему чеку», — отметил Кременсков.

Он подчеркнул, что во многом такая статистика стала следствием ситуации с экономикой, с учетом которой россияне все чаще стремятся найти способы сэкономить и сократить потребление товаров.

До этого основатель Пулковской логистической компании Денис Миненко в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что вскоре цены на маркетплейсах, которые долгое время оставались самым выгодным каналом для покупок, вырастут. По его словам, прежняя конструкция держалась на том, что малый бизнес не платил НДС, а беспошлинный порог для зарубежных посылок позволял ввозить товары почти без дополнительных сборов.

Теперь оба этих допущения убирают, в том числе отменяют льготный ввоз для товаров из-за рубежа. Минфин предлагает обложить импортным сбором в 5% любую покупку на площадке, плюс добавляется 5% НДС на полную таможенную стоимость с доставкой, пояснил специалист, подчеркнув, что мелкие продавцы окажутся в проигрыше и начнут экономить на доставке, упаковке и ассортименте.

Ранее эксперт объяснил, как закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!