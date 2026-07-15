Россияне резко изменили подход к покупкам на маркетплейсах

В России стабилизировался рынок онлайн-торговли – бум закончился, поведение покупателей стало более осознанным и направленным на экономию средств. Об этом НСН сообщил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Комментируя новости о том, что на российских маркетплейсах средний чек за покупки упал на 5%, эксперт отметил, что в большей степени это связано с осознанным подходом к покупкам.

«Выбор сегодня достаточно большой, при этом покупатели стараются экономить. Думаю, это стабилизация рынка после бума. У каждого покупателя разное поведение, сложно выделить общую тенденцию. По нашей информации, количество покупок снижается соразмерно среднему чеку», — отметил Кременсков.

Он подчеркнул, что во многом такая статистика стала следствием ситуации с экономикой, с учетом которой россияне все чаще стремятся найти способы сэкономить и сократить потребление товаров.

До этого основатель Пулковской логистической компании Денис Миненко в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что вскоре цены на маркетплейсах, которые долгое время оставались самым выгодным каналом для покупок, вырастут. По его словам, прежняя конструкция держалась на том, что малый бизнес не платил НДС, а беспошлинный порог для зарубежных посылок позволял ввозить товары почти без дополнительных сборов.

Теперь оба этих допущения убирают, в том числе отменяют льготный ввоз для товаров из-за рубежа. Минфин предлагает обложить импортным сбором в 5% любую покупку на площадке, плюс добавляется 5% НДС на полную таможенную стоимость с доставкой, пояснил специалист, подчеркнув, что мелкие продавцы окажутся в проигрыше и начнут экономить на доставке, упаковке и ассортименте.

Ранее эксперт объяснил, как закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы.