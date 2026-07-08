Эксперт объяснил, как закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы

Закон о платформенной экономике не приведет к массовому уходу продавцов с маркетплейсов. Напротив, он создаст более выгодные условия для компаний, которые работают легально и соблюдают требования по сертификации, объяснил в беседе с газетой «Известия» эксперт в области платформ и цифровой трансформации бизнеса Юрий Гизатуллин.

Он подчеркнул, что новые правила позволят выстроить устойчивую систему и вывести рынок из серой зоны, что станет большим преимуществом для добросовестного бизнеса. В частности, таким компаниям не придется конкурировать с продавцами, которые используют демпинг и прочие серые схемы.

«Новые правила станут своеобразным фильтром для случайных участников рынка, чей бизнес строился исключительно на простоте выхода на маркетплейсы и отсутствии строгих требований», ― подчеркнул эксперт.

Кроме того, новый закон предоставит производителям возможности для развития. Однако рассчитывать на исчезновение контрафакта тоже не стоит – все в этом вопросе будет зависеть от того, как конкретные площадки реализуют на практике контроль продавцов и проверку документов, отметил специалист.

Что касается цен, то новые правила вряд ли приведут к резкому росту, так как этому помешает конкуренция между разными платформами, считает Гизатуллин. Среди других плюсов закона он выделил норму, которая позволит в течение 48 часов устранять необоснованные блокировки продавцов. Однако, по мнению эксперта, эффективной эта мера будет в случае совершенствования технологий, чтобы процессы не основывались исключительно на автомодерации.

Напомним, закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, президент Владимир Путин подписал в июле прошлого года, в силу документ вступит в октябре текущего года. Документ регулирует деятельность площадок, которые являются посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг.

Согласно закону, перед допуском на маркетплейсы продавцы будут подлежать обязательной проверке через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством РФ. Товары, обращение которых запрещено, не будут допускаться к продаже на маркетплейсах.

Ранее в массовых убытках российских ретейлеров одежды обвинили маркетплейсы.