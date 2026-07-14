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Бизнес

В Ростовской области начали искать альтернативные пути для экспорта зерна

Власти Ростовской области начали искать альтернативу Азовскому морю для экспорта зерна
Alexey Malgavko/Reuters

Замгубернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко рассказала в своем Telegram-канале, что в Ростовской области наблюдается сложная ситуация с зерном.

Касьяненко подчеркнула, что власти стараются обеспечить стабильную отгрузку нового урожая. Для этого региональное правительство находится на связи с коллегами из федеральных структур, руководителями хозяйств, зернотрейдерами и транспортными компаниями.

«Наша общая задача — сделать все возможное, чтобы временные логистические сложности не оказали существенного влияния на реализацию урожая донских аграриев», — отметила она.

14 июля министерство сельского хозяйства России сообщало, что ситуация в акватории Азовского моря не скажется на обеспечении продовольственного рынка России и экспортных возможностях.

10 июля агентство Reuters писало, что из-за атак украинских беспилотников судоходство в акватории Азовского моря якобы частично приостановлено. В материале утверждалось, что эта мера сказалась на перевозках зерна и спровоцировала подорожание пшеницы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о судоходстве в Азовском море.

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