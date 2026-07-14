В Минсельхозе пообещали, что удары по Азовскому морю не помешают поставкам продовольствия

Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на поставки продовольствия

Ситуация в акватории Азовского моря не скажется на обеспечении продовольственного рынка России и экспортных возможностях. Об этом заявило министерство сельского хозяйства России в мессенджере «Макс».

Учитывая крупные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет изменена, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом изучается вопрос, какие еще маршруты можно выбрать для грузопотоков.

10 июля агентство Reuters писало, что из-за атак украинских беспилотников судоходство в акватории Азовского моря якобы частично приостановлено. В материале утверждалось, что эта мера сказалась на перевозках зерна и спровоцировала подорожание пшеницы.

Позднее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что 12 российских моряков в течение недели пострадали от ударов ВСУ по танкерам и гражданскому флоту в акватории Азовского моря.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о судоходстве в Азовском море.