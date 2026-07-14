Нефть Brent впервые за месяц стоит больше $85 за баррель

Впервые за примерно месяц стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) преодолела отметку в $85 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 3:16, стоимость фьючерса впервые с 15 июня выросла на 2,04% и составила $85,02. Спустя семь минут цена достигла $85,64 за баррель, т.е. Brent подорожал на 2,78%. При этом нефть WTI с поставкой в июле после роста цены на 8,25% торгуется по $80,42.

До этого финансист Гузель Проценко отметила, что укреплению рубля в последнее время способствует очередной виток геополитической эскалации в Персидском заливе, который может задрать цены на нефть выше $80.

По ее словам, рынок учитывает сложившуюся ситуацию, ожидая новых перебоев с поставками, что поддерживает нефтяные котировки. В середине лета актуальный диапазон для доллара составляет 74,50–80 руб.

Ранее президент США объявил о блокаде Ормуза и подогрел рост цен на нефть.