Финансист назвала актуальный курс доллара с учетом ситуации на нефтяном рынке

Укреплению рубля в последнее время способствует очередной виток геополитической эскалации в Персидском заливе, который может задрать цены на нефть выше $80. Рынок снова рискует столкнуться с перебоями в поставках через Ормузский пролив из-за ударов США и Ирана, отметила в беседе с RT гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Она напомнила, что стоимость нефти марки Brent на фоне возобновления рисков судоходству через Ормузский пролив восстановилась на уровне $78,90 за баррель. Рынок учитывает сложившуюся ситуацию, ожидая новых перебоев с поставками, что поддерживает нефтяные котировки и, как следствие, укрепляет рубль.

«В середине лета актуальный диапазон для доллара составляет 74,50—80 рублей», — заключила эксперт.

Напомним, сегодня сообщалось, что мировые цены на нефть резко выросли на фоне сообщений о нанесении США ударов по территории Ирана. По состоянию на 01:21 по московскому времени 13 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 78 долларов за баррель против 76,01 доллара на закрытии предыдущей торговой сессии. Одновременно выросли котировки американской нефти WTI. Августовские фьючерсы подорожали с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

Ранее была названа частая ошибка россиян при покупке долларов.