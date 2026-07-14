Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Одна азиатская страна хочет «поскорее запустить» прямые рейсы в Россию

В посольстве Малайзии надеются как можно скорее запустить прямые рейсы в РФ
MJX Studio/Shutterstock/FOTODOM

Малайзия надеется на то, что получится «поскорее запустить» прямые рейсы с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на посольство азиатской страны в Москве.

Там заявили, что пока между сторонами все еще идут переговоры на коммерческом и техническом уровнях. Успешное окончание обсуждение позволит ускорить запуск прямого авиасообщения.

До этого представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов допустил возобновление прямых рейсов между Владивостоком и Гонконгом. В настоящее время они летают только между азиатским городом и Москвой. Прямые авиарейсы между между Владивостоком и Гонконгом осуществлялись до пандемии новой коронавирусной инфекции, но были прекращены в 2020 году.

В начале июля в московском аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс, прибывший из Танзании. Самолет выполнил перелет по маршруту Дар-эс-Салам — Москва.

Ранее были названы страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!