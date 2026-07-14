Одна азиатская страна хочет «поскорее запустить» прямые рейсы в Россию

В посольстве Малайзии надеются как можно скорее запустить прямые рейсы в РФ

Малайзия надеется на то, что получится «поскорее запустить» прямые рейсы с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на посольство азиатской страны в Москве.

Там заявили, что пока между сторонами все еще идут переговоры на коммерческом и техническом уровнях. Успешное окончание обсуждение позволит ускорить запуск прямого авиасообщения.

До этого представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов допустил возобновление прямых рейсов между Владивостоком и Гонконгом. В настоящее время они летают только между азиатским городом и Москвой. Прямые авиарейсы между между Владивостоком и Гонконгом осуществлялись до пандемии новой коронавирусной инфекции, но были прекращены в 2020 году.

В начале июля в московском аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс, прибывший из Танзании. Самолет выполнил перелет по маршруту Дар-эс-Салам — Москва.

Ранее были названы страны, куда россияне могут улететь прямыми рейсами.