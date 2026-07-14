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Бизнес

Кадыров поблагодарил Набиуллину за новую монету для своей личной коллекции

Кадыров поблагодарил Набиуллину за выпуск памятной монеты в честь его отца
Центральный банк России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поблагодарил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за выпуск памятной монеты в честь его отца, первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава республики назвал это значимым событием. Он намерен добавить монету к своей личной коллекции. Отдельно Кадыров отметил, что она появится в серии ЦБ «Выдающиеся личности России».

«Без всякого преувеличения, Ахмат-Хаджи был выдающимся человеком, истинным патриотом своего народа... Он сделал судьбоносный выбор, встав на защиту целостности и единства России», — написал Кадыров.

Он добавил, что решение о выпуске монеты тронуло не только его, но и его мать Аймани Кадырову.

До этого стало известно, что Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни. Она выполнена в форме круга диаметром 33 мм, с выступающим кантом по окружности лицевой и оборотной сторон. На оборотной стороне изображен Кадыров и панорама Грозного, а на заднем плане — Кавказские горы. Тираж составит 3 тыс. экземпляров.

Ранее Кадыров доложил Кадырову о строительстве бульвара Кадырова в районе имени Путина.

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