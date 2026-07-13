В России выпустят серебряные монеты с Ахматом Кадыровым

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России». Она выполнена в форме круга диаметром 33 миллиметра, с выступающим кантом по окружности лицевой и оборотной сторон.

На аверсе размещено рельефное изображение государственного герба России, а также надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал «2 рубля» и год выпуска — «2026».

На оборотной стороне изображены портрет Ахмата Кадырова и панорама Грозного, а на заднем плане — Кавказские горы. По окружности размещена надпись «Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров», с обеих сторон указаны его годы жизни — «1951» и «2004».

Монета изготовлена качеством «пруф», ее боковая поверхность имеет рифление. Тираж составит 3 тыс. экземпляров.

В Банке России подчеркнули, что памятная монета является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу при всех видах платежей без ограничений.

Ранее сообщалось, что в США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету.