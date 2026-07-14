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Бизнес

Россиянам назвали самый подешевевший за месяц овощ

Руспродсоюз: средняя стоимость огурцов уменьшилась за месяц на 14,2%
Илья Питалев/РИА «Новости»

За последний месяц наибольшее снижение цены среди всех продуктов в России показали огурцы. По данным «Руспродсоюза», предоставленным агентству РИА Новости, средняя стоимость этих овощей уменьшилась на 14,2%.

«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него в первую неделю июля снизились на 14,2% по сравнению с первой неделей июня», — отметили в организации.

В список товаров, которые также заметно упали в цене, попали томаты (снижение на 7,1%) и куриные яйца (подешевели на 6,6%).

По сведениям Росстата, за первые пять месяцев текущего года в России зафиксировано заметное снижение цен почти на все сезонные овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, средняя стоимость картофеля упала почти на 30%, составив 52,6 рубля за килограмм. Белокочанная капуста подешевела почти в три раза — до 42,3 рубля.

Стоимость репчатого лука и столовой свеклы снизилась более чем на 22%, опустившись до 46,9 и 45,5 рубля за килограмм соответственно. Единственной позицией в категории овощей борщового набора, показавшей ценовую стабильность, оказалась морковь, средняя стоимость которой зафиксировалась на отметке 54,9 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как есть больше овощей.

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