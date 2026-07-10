Россиянам рассказали, как есть больше овощей

Увеличить количество овощей в рационе можно без кардинальной смены пищевых привычек. Для этого достаточно немного изменить рецепты привычных блюд, рассказала «Газете.Ru» эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Один из самых простых способов — добавлять овощи в фарш. Кабачки, морковь, лук или сладкий перец делают котлеты и тефтели более сочными, а после приготовления их вкус почти не ощущается. Можно также чаще использовать овощи в привычных горячих блюдах. Брокколи, шпинат, томаты, сладкий перец, шампиньоны или цукини легко добавить в омлеты, пасту, супы, запеканки, рагу и домашнюю пиццу», — отметила Самойлова.

Еще один вариант — готовить овощные оладьи. Для этого подойдут кабачки, цветная капуста, брокколи, морковь или тыква. Достаточно добавить яйцо, немного муки или овсяных хлопьев и специи, сказала эксперт.

«Если вы не любите есть овощи отдельно, попробуйте превратить их в основу для соусов. Запеченные томаты, сладкий перец, тыква или морковь хорошо сочетаются с макаронами, крупами, мясом и рыбой», — подчеркнула Самойлова.

Для перекусов эксперт рекомендовала выбирать снеки из сушеных овощей или батончики с фруктами без добавленного сахара, а привычные десерты иногда заменять запеченными фруктами или домашним фруктовым пюре, которое можно добавлять в кашу, творог или йогурт. По словам Самойловой, такие небольшие изменения помогают постепенно сделать рацион более разнообразным без строгих ограничений.

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