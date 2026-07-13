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Бизнес

Нефть подорожала на фоне ударов США по Ирану

Цена нефти Brent поднялась до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану
Eli Hartman/Reuters

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне сообщений о нанесении США ударов по территории Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:21 по московскому времени 13 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 78 долларов за баррель против 76,01 доллара на закрытии предыдущей торговой сессии. Одновременно выросли котировки американской нефти WTI. Августовские фьючерсы подорожали с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

Несколькими часами ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что на иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли несколько взрывов. Подробности произошедшего не уточнялись.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом Вашингтоном и Тегераном больше не действует.» target=«_blank»>объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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