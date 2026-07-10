Россиянам рассказали, сколько накопить к пенсии

Россиянам потребуется накопить не менее 450 тыс. рублей, чтобы получать ежемесячную прибавку к пенсии примерно в 2,2–2,6 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестор, генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

«450 тыс. рублей можно считать входным билетом в клуб тех, кто получает не только страховую, но и накопительную пенсию. При консервативной доходности 6–7% годовых такой капитал обеспечит прибавку в 2,2–2,6 тыс. рублей в месяц. Тем, кто рассчитывает на дополнительный доход около 10 тыс. рублей в месяц, потребуется накопить уже 1,7–2 млн рублей», — отметил Виноградов.

По его словам, размер ежемесячных накоплений зависит от возраста, в котором человек начинает готовиться к пенсии. Если начать в 30 лет, достаточно откладывать по 2–3 тыс. рублей в месяц, сказал инвестор. По его словам, при старте в 40 лет эта сумма вырастет до 3–5 тыс. рублей. Тем, кто приступит к накоплениям только в 45 лет и хочет сформировать капитал около 2 млн рублей, придется направлять на эти цели уже по 20–25 тыс. рублей ежемесячно, подчеркнул Виноградов.

Для долгосрочных накоплений инвестор посоветовал выбирать консервативные инструменты — банковские вклады, облигации федерального займа и консервативные паевые инвестиционные фонды. Кроме того, Виноградов рекомендовал использовать программу долгосрочных сбережений, которая позволяет получить государственное софинансирование и налоговый вычет.

«Главный секрет — время и регулярность. Даже небольшие, но постоянные взносы при работе сложного процента способны дать хороший результат на горизонте 15–20 лет», — заключил эксперт.

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