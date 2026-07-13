Суд в Москве рассмотри апелляцию на арест миллиардера Трабера

Мосгорсуд 15 июля рассмотрит апелляционную жалобу на арест миллиардера Ильи Трабера по делу об убийстве депутата в Ленинградской области. Об этом сообщил РИА Новости участник процесса.

По его словам, заседание по рассмотрению жалобы назначено на 15 июля.

Траберу предъявлено обвинение в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, речь идет об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году.

Ранее Басманный суд Москвы также арестовал партнера Трабера Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей преступления.

О задержании 75-летнего Ильи Трабера стало известно 17 июня. Тогда же в принадлежащих ему компаниях и домах прошли обыски. Следственные действия связаны с расследованием убийства Александра Петрова — депутата Ленинградской области и отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Трабер и Петров считались деловыми партнерами с 1990-х годов. Их связывали совместные проекты в портовой отрасли и судостроении. По одной из версий следствия, причиной конфликта могла стать распродажа Петровым совместных активов.

Александр Петров был убит 24 октября 2020 года на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, неизвестный открыл огонь из винтовки с противоположного берега реки. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета России, следственные действия продолжаются в Москве.

Ранее суд арестовал сообщника бизнесмена Трабера.