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Бизнес

Эксперты оценили вероятность падения цен на жилье

Риелтор Барсуков призвал россияне не ждать снижения стоимости жилья
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о том, что строительные компании начали снижать зарплаты сотрудникам, требуют проверки. В любом случае это вряд ли отразится на стоимости недвижимости – ожидать ее падения не стоит, заявил риелтор Константин Барсуков в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Снижения цен на жильё не ожидается», — подчеркнул эксперт.

Член экспертного совета при комитете Госдумы по обороне Госдумы Вячеслав Калинин в свою очередь отметил, что сегодня строительная отрасль отошла от погони за кадрами, в том числе остановился массовый завоз мигрантов. По его мнению, у застройщиков завершаются «тучные» годы, и им нужно привыкать к новой реальности.

До этого директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося спроса со стороны покупателей на недвижимость. По словам Даниловой, девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы стимулировать спрос на жилье и избежать массового снижения цен. В частности, покупателям предлагают персональные скидки и различные схемы оплаты, чтобы стимулировать их покупать квартиры.

Ранее сообщалось о планах ввести в России инфраструктурный сбор для застройщиков.

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