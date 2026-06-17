В России для застройщиков могут ввести инфраструктурный сбор

Минстрой России прорабатывает возможность введения инфраструктурного сбора для девелоперов. Об этом заявила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко в ходе сессии ТАСС на форуме «Движение».

«Мы считаем правильным, когда у девелопмента будет возможность по четким, понятным правилам внести определенные средства в бюджет муниципального образования, который будет обеспечивать соответствующую инфраструктуру, и больше не принимать на себя ответственность за то, что садик был не построен или школа не была введена в эксплуатацию», — рассказала она.

По ее словам, речь пока не идет о скором введении нового механизма, однако в ведомстве считают правильным создать понятные правила финансирования социальной инфраструктуры. В качестве примера Корниенко привела случаи, когда разрешение отменяется из-за удаленности школы от жилого комплекса, даже если расстояние составляет около 1,2 километра.

До этого Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123,7 тысячи рублей. Т

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