Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России для застройщиков могут ввести инфраструктурный сбор

Минстрой планирует ввести инфраструктурный сбор для застройщиков
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Минстрой России прорабатывает возможность введения инфраструктурного сбора для девелоперов. Об этом заявила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко в ходе сессии ТАСС на форуме «Движение».

«Мы считаем правильным, когда у девелопмента будет возможность по четким, понятным правилам внести определенные средства в бюджет муниципального образования, который будет обеспечивать соответствующую инфраструктуру, и больше не принимать на себя ответственность за то, что садик был не построен или школа не была введена в эксплуатацию», — рассказала она.

По ее словам, речь пока не идет о скором введении нового механизма, однако в ведомстве считают правильным создать понятные правила финансирования социальной инфраструктуры. В качестве примера Корниенко привела случаи, когда разрешение отменяется из-за удаленности школы от жилого комплекса, даже если расстояние составляет около 1,2 километра.

До этого Минстрой России подготовил приказ об увеличении на 6% норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2026 года. Ведомство планирует утвердить этот показатель на уровне 123,7 тысячи рублей. Т

Ранее сообщалось, что квартиры в новостройках подешевели в большинстве мегаполисов России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!