В ЦБ объяснили, почему застройщики не спешат снижать цены на жилье

Застройщики не торопятся снижать цены на жилье из-за сохраняющегося спроса со стороны покупателей на недвижимость. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью журналу «Эксперт».

Она объяснила, что в строительстве, как и в любой другой сфере, работают законы спроса и предложения. По словам Даниловой, девелоперы активно прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы стимулировать спрос на жилье и избежать массового снижения цен. В частности, покупателям предлагают персональные скидки и различные схемы оплаты, чтобы стимулировать их покупать квартиры.

При этом представитель ЦБ отметила, что есть регионы с большим объемом нераспроданного жилья. В их числе Краснодарский край, где из 8,3 млн квадратных метров строящегося жилья продано только 1,7 млн, то есть 80% не распродано, уточнила эксперт.

До этого инвестор Евгений Ходченков спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. По его оценкам, в 2026 году квартиры в новостройках продолжат прибавлять в цене, но умеренно — около 5–7%. Однако на рынке вторички ситуация может развернуться в обратную сторону, считает эксперт. Он отметил, что дорогая ипотека и «эффект Долиной» сформировали кризис доверия покупателей. Подробнее о ситуации с ценами на жилье в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что выгоднее снимать или покупать квартиру в 2026 году.

 
