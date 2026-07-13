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Россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры

Юрист Чирикова: расчет наличными – это самый опасный способ покупки квартиры
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее надежным и безопасным способом расчета при покупке недвижимости на вторичке является безотзывный покрытый аккредитив, при котором покупатель вносит средства на счет в банке, а продавец может снять их только после предоставления выписки из ЕГРН с зарегистрированным переходом права собственности. Об этом в беседе с RT сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Ольга Чирикова.

При таком способе оплаты деньги по факту остаются замороженными, и обе стороны не могут ими завладеть до завершения сделки.

Еще один близкий к этому метод оплаты недвижимости – это использование эскроу-счетов, когда банк также выступает в роли независимого держателя средств и выдает их только после выполнения всех условий сделки, отметила юрист. Она напомнила, что такой механизм сегодня используется в долевом строительстве, что позволило защитить тысячи россиян и обезопасить от банкротства застройщиков.

Также Чирикова назвала безопасным способом применение депозита нотариуса для сделок на вторичке.

«Нотариус принимает деньги покупателя и перечисляет их продавцу после регистрации, а сама операция фиксируется в реестре нотариальных действий, что дает сторонам дополнительное доказательство», — объяснила специалист.

К подобным методам она отнесла также использование банковской ячейки, но предупредила, что в этом случае банк гарантирует только сохранность сейфа, а вот содержимое никем не контролируется, поэтому есть риск, к примеру, что продавец обнаружит после сделки муляж купюр.

Что касается самых опасных методов расчета, то к таким, по мнению юриста, относится оплата объекта наличными. Такие сделки несут большое количество скрытых рисков, включая фальшивые купюры, кражу средств при нападении, оспаривание подлинности расписки и так далее.

До этого юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова предупредила, что при покупке жилья на вторичном рынке следует требовать предоставления справок из ПНД и наркодиспансера, чтобы убедиться во вменяемости продавца. Также юрист посоветовала подстраховаться и заверить сделку у нотариуса, при этом лучше, если будут присутствовать свидетели, а сама процедура будет сниматься на видео.

Российские риелторы ранее призвали пересмотреть схему с эскроу-счетами.

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